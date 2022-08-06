العباني: نرحب بزيارة عقيلة لتركيا إذا كانت لتوقيع بروتوكلات إجلاء قواتها

قال محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، إن الدولة التركية، فرضت على ليبيا التخلف والمرض والفقر، طيلة 400 سنة، لتعود بأجنادها وما استجلبته من مرتزقة لتحتل الغرب الليبي.

أضاف في تدوينة على فيسبوك: “إنها دولة إحتلال، فهل من الحكمة قيام رئيس مجلس النواب، السلطة العليا في البلاد، وفقا لأحكام المادة 17 من الإعلان الدستوري، وزيارة عقيلة لتركيا هو إعتراف ضمني باحتلال تركيا للغرب الليبي، أم أن الزيارة لمناقشة إجلاء قوات تركيا من الغرب الليبي وما إستجلبته من مرتزقة سوريين، فإن كان الأمر كذلك، فأين لجنة 5+5 من هذه الزيارة، وإن كانت من أجل الإتفاقية الأمنية وإتفاقية رسم الحدود البحرية، فأين الخارجية الليبية من ذلك”.

وتابع: “إن كانت الزيارة لتوقيع بروتوكولات إجلاء القوات فمرحبا بهذه الزيارة، وإن كانت لغير ذلك، فهي إعتراف بالإحتلال التركي للغرب الليبي الحبيب، فتبًا لهكذا زيارة، مع تأكيد رفضنا للإحتلال التركي وتواجد قواته على أرضنا الطاهرة”.