خارجية تصريف الأعمال تعرب عن استنكارها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ليبيا – أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحي بينهم نساء وأطفال.

الخارجية دعت في بيان لها بحسب المكتب الاعلامي للوزارة، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف التصعيد وتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له.

وأكدت تجديد دولة ليبيا لموقفها الثابت من القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

