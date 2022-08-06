البيوضي: ما يحصل هو مزيد من الانهيار وسقوط الدولة

دعا المرشح الرئاسي سليمان البيوضي إلى سرعة إجراء الانتخابات، قائلا: “آن الأوان لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وعلق البيوضي في تدوينة عبر “فيسبوك”، على الأحداث الأخيرة، قائلا: “ما يحصل هو مزيد من الانهيار وسقوط الدولة وتفكك مؤسساتها”.

وأضاف أن “كل الحلول التلفيقية ستؤدي فقط لإعطاء نفس للسلطة وخلال أشهر سيصبح الوضع أكثر انحدارا وسقوطا”، مشيرا إلى أن انهيار الشرعيات وغياب الدولة كمنظومة وإدارة سيعزز من التدافع والاستقطاب داخل منظومة الفساد، وبالتالي فإن تلاشي الدولة كمفهوم هو القادم.

ورأى البيوضي أن إعادة ترميم المؤسسات بشرعية صندوق الاقتراع هو الوسيلة السلمية الوحيدة لترميم الدولة واستعادتها من خلال سلسلة من الإجراءات الصارمة وبقوة القانون وإنقاذه بكل الوسائل.

وأكد البيوضي أن الانتخابات هي الحل، مردفا: “مهما كانت النتائج والصعوبات اللاحقة فإنها لن تكون بمستوى الانحدار الذي نعيشه”.