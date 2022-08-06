التير: طائرة الخطوط الجوية الليبية عادت إلى مطار القاهرة بعد إقلاعها منه بربع ساعة

أوضح الناطق باسم الخطوط الجوية الليبية صابر التير، أن طائرة الخطوط الجوية الليبية عادت إلى مطار القاهرة بعد إقلاعها منه بربع ساعة متّجهة إلى مطار معيتيقة.

التير، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أنه تبيّن للكابتن بعد إقلاع الطائرة من مطار القاهرة بلحظات، أن الطائرة تشكو من خلل، وحفاظاً على سلامة كافة الركاب وطاقم الطائرة، عاد الكابتن بالطائرة إلى المطار للكشف عن الخلل وصيانته.

وأختتم قائلاً: “العودة إلى مطار القاهرة أحدثت نوعا من الارتباك والقلق بين ركاب الطائرة”.