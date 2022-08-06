“مكافحة الأمراض” ينظم ورشة تثقيفية ببنغازي عن “الدرن”

نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع مكتب ليبيا بمنظمة الصحة العالمية، ورشة عمل تثقيفية في مدينة بنغازي عن مرض الدرن، خصصت للإعلاميين العاملين في الجهات الخدمية، وصحفيي وكالات الأنباء ومراسلي القنوات الفضائية والإذاعات المسموعة.

وذكر المركز في بيان عبر “فيسبوك”، أن الورشة عقدت أول من أمس الخميس، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض الدرن، بإشراف من إدارة مكافحة الدرن والجذام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأوضح المركز أنه تم خلال الورشة عرض محاضرات حول الإعلام ودوره في نشر الوعي الصحي، وتأثير الانقطاع عن العلاج، والهجرة غير الشرعية وتأثيرها على البرنامج الوطني لمكافحة الدرن.

كما تناولت الورشة الصعوبات في إمدادات الأدوية، والجهات الداعمة للبرنامج الوطني لمكافحة الدرن، وكشفت إحصائيات إدارة مكافحة الدرن النسب المئوية للإصابات وكذلك الصعوبات التي تواجههم في تقديم الخدمات الصحية للمرضى، والحلول الممكنة لتذليل تلك الصعوبات من أجل الحفاظ على استمرار تقديم العلاج.

وبحسب البيان تم خلال ورشة العمل تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لتقديم الأفكار والمقترحات الإعلامية التي من شأنها المساعدة في توصيل المعلومة والوعي الصحي عند جميع المواطنين حول مرض الدرن.