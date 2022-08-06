رئيس اللجنة العليا للمخابز: مراكز التحليل والرقابة أكدوا خلو العينات من برومات البوتاسيوم

قال رئيس اللجنة العليا للمخابز علي أبوعزة، إن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ومركز مدينة البيضاء أكدوا لنا، بعد فحص العينات، خلوها من مادة برومات البوتاسيوم، مضيفا أنه بالنسبة للمركز الليبي المتقدم للتحاليل لم يُظهر لنا النتيجة إلى الآن، وفق قوله.

كما أضاف أبو عزة، في تصريحات صحفية لشبكة لام، أنه تم استخراج مجموعة عينات من الدقيق للتأكد من وجود مادة “برومات البوتاسيوم”، وللتحقق منها؛ تم إرسال العينات إلى 3 أماكن “مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ومركز تحليل في منطقة البيضاء، والمركز الليبي المتقدم للتحاليل”، وعينة قمنا بالاحتفاظ بها.

وأكد أبوعزة، أنه قبل سنة ونصف طالبنا المركز الليبي المتقدم للتحاليل بتحليل العينات لأكثر من مرة، ولم يتمكن من ذلك.