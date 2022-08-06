حمزة: ما نقاسيه من أزمات اقتصادية نتيجة صمتنا على الفئة الفاسدة

دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة إلى إصدار قانون حماية المستهلك.

وقال حمزة في تغريدة عبر “تويتر”، إن “‏المتاجرة بقوت الليبيين ليس بموضوع جديد ولا مفاجأة ظهرت لتصعق الواقع الوردي الذي نعيشه”.

ورأى أن “المتاجرة طالت كل شيء، وأن ملف الدقيق سيقفل مثلما أي ملف آخر، لا رقابة على الأغذية ولا على الأدوية”، متابعا: ما نقاسيه من معاناة وسلسلة أزمات اقتصادية ليس بالأمر الغريب إذا ما تمعن النظر، لأن كل ما يصيبنا جميعا نتيجة صمتنا على هذه الفئة الفاسدة، فالحقوق تنتزع ولا توهب”.

وأضاف حمزة في تغريدة أخرى: “‏على السلطات الليبية ضرورة العمل على إصدار قانون حماية المستهلك، وكذلك ضرورة توفير مُختبرات مُجهزة وفقًا للمعايير الدولية، لا يمكن استمرار تجاهل الدولة لمسؤولياتها حيال صحة وسلامة المواطنين وحماية المستهلك”.