بالصور | الدرسي يشرف على إيفاد أربع حالات من ضحايا “حادثة بنت بيّة” إلى إيطاليا

ليبيا- أشرف وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية بحكومة تصريف الأعمال توفيق الدرسي على إيفاد أربع حالات من ضحايا انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بيّة إلى إيطاليا، بحضور نائب السفير الإيطالي لدى ليبيا.

وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية قال بحسب المكتب الاعلامي التابع للوزارة إنه جرى إيفاد الحالات عبر مطار معيتيقة الدولي، لتلقي العلاج داخل عدد من المستشفيات الإيطالية.

وأشار إلى أن ذلك جاء تنفيذًا لتعليمات رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية لضحايا الانفجار.

