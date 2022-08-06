بن قدارة: إذا تأكدت العينات فكل الليبيّين سيصابون بالأمراض الخبيثة

صرّح مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالحكومة منتهية الولاية مصطفى بن قدارة أنّ وزارة الاقتصاد أصدرت العديد من القرارات لمنع توريد مادة برومات البوتاسيوم للأسواق الليبية وحظر استعمالها، كما تم تشكيل لجنة لمتابعة وزيارة المطاحن والمخابز وأخد عينات من الدقيق ومن رغيف الخبز؛ ووجدنا هناك محسنات ولكن تضاف بنسب معتمدة عالمياً.

كما أكّد بن قدارة، في تصريحات لصحيفة صدى الاقتصادية، أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل بالشراكة مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فيما يخص المواد المُستهلَكة كرغيف الخبز والخضروات والسلع الأساسية.

كما أضاف: ”نحن مستهلكين قبل أن نكون مسؤولين وإذا تأكد الخبر كل الليبيين سيصابون بالأمراض الخبيثة”.

وأضاف بن قدارة أن غداً الأحد 7 أغسطس سيكون هناك اجتماع مع المطاحن وخاصةً التي تم ذكرها في نتائج العينات لمعرفة أسباب هذه النتائج، كما قال أيضاً بأنّ الوزارة تستبعد وجود مادة برومات البوتاسيوم من خلال ما تم متابعته ومن خلال القرارات النافذة بمنع توريد برومات البوتاسيوم، وإذا تأكد هذا الخبر سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وهناك قوانين سيتم تطبيقها.

كما أشار بن قدارة إلى أنّ الإدارة تتعاون مع مركز الرقابة على الاغذية والأدوية ومركز المواصفات والمعايير ومصلحة الجمارك فيما يخصّ الغذاء والسلع الموجودة في السوق الليبي.