الزوبية: الدبيبة ليس رجل دولة إنما تاجر فاسد

اتهم جمال الزوبية مدير إدارة الإعلام الخارجي الأسبق، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بالفساد.

ونشر الزوبية في تغريدة عبر “تويتر”، خطابا من الدبيبة إلى وزارة الاقتصاد بشأن تكليف مباشر لتوريد 50 ألف طن دقيق إلى عدد من الشركات.

وعلق الزوبية قائلا: ‏”لأن الدبيبة ليس رجل دولة إنما تاجر فاسد لا يؤمن بلجان تعاقد واحترام القانون في الشراء وفق مظاريف وعقود نزيهة”.

وأضاف: “التكليف المباشر للأحباب والأصحاب والشركات الفاسدة والعمولات لشراء حتى الطعام”.

وتابع الزوبية: “شكرًا معالي الوزير الذي وعد بإجراء مناقصة علنية للشراء، ضيع السراج وجلوال مليارات بالعمولات”.