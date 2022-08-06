النهر الصناعي: الاستعداد لزيادة الإنتاج المائي بعد إعادة تأهيل 171 بئرا

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الاستعداد لزيادة حجم الإنتاج المائي بعد الإنتهاء من عملية إعادة تأهيل 171 بئر.

وفي هذا الشأن ، قال مدير مكتب الإعلام بجهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي ” صلاح الساعدي “، في تصريحات إعلامية أن الإنتاج المائي الكلي للمشروع بلغ بنهاية شهر يوليو الماضي أكثر من 2 مليون لتر مكعب يومياً، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية الكلية للمشروع 6 مليون لتر مكعب يومياً.

وفي سياق منفصل أعلن الجهاز في وقت سابق ، أن فرق الصيانة تمكنت من السيطرة على تسرب مياه ناتج عن الاعتداء على أحد الخطوط في مدينة ترهونة.

وأكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” الاعتداء على إحدى صمامات الهواء بخط ترهونة جفارة لغرض تركيب وصلة غير شرعية.

مشيرا إلى أن فريق الصيانة بموقع ترهونة باشر أعمال الصيانة دون الحاجة لإيقاف الضخ وتمكن فريق العمل من السيطرة على التسرب