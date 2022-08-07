التير: اكتشاف عطل فني في طائرة الخطوط الجوية العائدة إلى معيتيقة

سادت حالة من الارتباك بين مسافرين ليبيين بمطار القاهرة بعد اكتشاف قائد طائرة الخطوط الجوية الليبية وجود خلل فني، أثناء إقلاعها متجهة إلى مطار معيتيقة.

المسافرون تجمعوا في مطار القاهرة وطالبوا بسرعة إعادتهم إلى ليبيا، وعدم تركهم على هذا الوضع، خاصة أن بعضهم مرضى وكبار سن.

بدوره قال الناطق باسم الخطوط الجوية الليبية صابر التير، إن طائرة الخطوط الجوية الليبية عادت إلى مطار القاهرة بعد إقلاعها منه بربع ساعة متّجهة إلى مطار معيتيقة.

وأضاف التير في تصريحات صحفية: “تبيّن لقائد الطائرة بعد إقلاعها بلحظات وجود خلل بها، وعاد إلى مطار القاهرة حفاظاً سلامة كافة الركاب وطاقمها وللكشف عن الخلل وصيانته”.

وأشار التير إلى أن العودة إلى مطار القاهرة أحدثت نوعا من الارتباك والقلق بين ركاب الطائرة.