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ردا على القيب.. أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس: ما الذي تحقق من مطالبنا ياسيادة الوزير ؟

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ردت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس ، على تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة المؤقتة ” عمران القيب ” التي قال فيها إنه تم تنفيذ مطالب أعضاء هيئة التدريس.

جاء ذلك في بيان منشور للنقابة على صفحتها بموقع فيسبوك أضافت فيه ، أن الإفراجات على المرتبات الموقوفة مازال متعثرا كما أن الإجازات العلمية مازالت متوقفة وكذلك الإيفاد للمؤتمرات العلمية كما لم يتم فصل الادارة المالية لأعضاء هيئة التدريس أو إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمعيدين أو سداد المستحقات المالية المتراكمة من 2014.

كما أشارت النقابة إلى أن المطابقة والتسويات مازالت تواجه عراقيل من وزارة المالية كما أن المتقاعدين لم تتم تسوية مستحقاتهم  المالية.

ونوهت النقابة إلى أن ميزانية البحث العلمي صفر بالإضافة إلى عدم انتظام بداية ونهاية العام الجامعي  حيث يعمل أعضاء هيئة التدريس في فترة الأجازة السنوية

أما فيما يتعلق بالقرار 126  تم تطبيق جزء علاوة التدريس فقط كما أن العلاوة السررية للكليات الطبية متوقفة.

كما تساءل البيان في ختامه قائلا: ما الذي تحقق يا سيادة الوزير من هذه المطالب، والتي تمثل حقوق منهوبة؟ وفقا لبيان المكتب الإعلامي بالنقابة .

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أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس عمران القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية

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صحيفة الساعة 24

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