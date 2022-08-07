عبد العزيز: أهل الجنوب لو كانوا يريدون حل مشكلتهم لاعتصموا

طالب عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين ” محمود عبد العزيز ” الشعب الليبي بالخروج للشوارع للقضاء على مجلسي النواب والدولة لأنه لن يكون هناك استقرار في ليبيا بوجودهما، واصفاً المجلس الرئاسي بـ”المصيبة. على حد قوله”.

جاء ذلك خلال استضافته على قناة”التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني ، أضاف فيها أن كل أهالي طرابلس والمنطقة الغربية لن يسمحوا لأي مقامر ومغامر أن يدخل العاصمة في حرب وانتهاك حرمتها بحسب قوله.

وتابع قائلا: “من يريد أن يتعارك هاهي الصحراء لكن يجب على أهل طرابلس أن يخرجوا بلافتات تحمل شعارات لا للحرب ونعم للانتخابات”.

كما علق على ما يعانيه أهالي المنطقة الجنوبية قائلاً: “أهل الجنوب لو كانوا يريدون حل مشكلتهم لاعتصموا ونحن ندافع عنهم ولكن إذا انهم مختارين اشخاص عندهم بيوت في وادي الربيع وعين زارة ولا يفكروا ان ينزلوا الجنوب. ومن جالس في شرم الشيخ واسطنبول هذا أمر آخر. الجنوب يحتاج قيادات حقيقية توقف له . على حد تعبيره