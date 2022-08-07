عميد سرت يتفقد الأطباء والوجبات الغذائية بمستشفى ابن سينا

قام عميد بلدية سرت مختار خليفة بجولة تفقدية للأقسام الإيوائية والإسعاف والطوارئ بمستشفى ابن سينا.

ورافق خليفة خلال الجولة مدير عام مستشفى ابن سينا التعليمي على الجروشي وعدد من الأطباء والمشرفين.

وجاءت الزيارة لمتابعة مستوى الخدمات الطبية التى تقدم للمريض والوقوف على الصعوبات والاحتياجات الواجب توفرها بالمستشفى ومدى التزام الأطباء والتمريض بالعمل خلال ساعات الدوام الرسمي.

واستمع عميد البلدية خلال هذه الجولة إلى عدد من ملاحظات المرضى النزلاء بالمستشفى والمرافقين لهم تتعلق بالوجبات الغذائية التى تقدم للمرضى ونقص التحاليل الطبية والأدوية.

ومن جهته، أكد مدير عام مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت أنه تمت إعادة تنظيم وتحديد ساعات الزيارة للمرضى وعمل العيادات الطبية بالمستشفى.