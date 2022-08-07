الشركة العامة للكهرباء: صيانة المحولات الهوائية بمنطقة الأصابعة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أمس السبت، عن إجراء عمليات الصيانة الدورية للمحولات الهوائية بمنطقة الأصابعة.

ووفق بيان صادر عن الشركة تم نشره عبر صفحتها بموقع فيسبوك ، فقد نفذت الصيانة الفرق الفنية بدائرة توزيع الأصابعة، وشملت الكشف عن الزيوت والكوابل والمفاتيح والقطاعات الهوائية واستبدال الزيت والقطاعات الهوائية والمفاتيح،.

ووفقا للمنشور، فإن عملية الصيانة تأتي في إطار حرص الشركة على رفع كفاءة المحولات، وللحد من ظاهرة الاحتراق والتأكد من جاهزيتها واستمراريتها لتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية دون حدوث مشكلات فنية