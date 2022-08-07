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ناجي مختار: أي حديث عن حكومة ثالثة لا يخرج عن كونه كلاما إعلاميا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ” ناجي مختار ” أن أي حديث عن حكومة ثالثة لا يخرج عن كونه كلاما إعلاميا ما لم يعقد المجلس جلسة بشأنه.

وقال مختار في تصريحات صحفية، إن المجلس لم يجتمع ولم يتخذ قرارا بخصوص ما يتداول عن تشكيل حكومة ثالثة، مبينا أن كل ما يطرح هي مجرد أفكار

ومجلس الدولة له آلية في اتخاذ القرار خاصة في المسائل المهمة والتي تمس الشأن العام بشكل مباشر. وأشار مختار إلى أن مجلس الدولة في آخر قرار له كان قد تواصل مع مجلس النواب لغرض التوافق حول قاعدة دستورية والذهاب إلى انتخابات في أقرب وقت

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ناجي مختار

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صحيفة الساعة 24

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