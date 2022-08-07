جمعية الأخوة الفلسطينية الليبية تدعو منظمات المجتمع المدني لاستنكار الحرب على الفلسطينيين

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

07 August, 2022

أصدرت جمعية الأخوة الفلسطينية الليـــبيـــة بيانا مساء أمس عبرت فيه عن استنكارها واستهجانها لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عمليات عسكرية تستهدف المدنيين وجاء في نص البيان ..

“تستنكر وتستهجن جمعية الأخوة الفلسطينية الليـــبيـــة ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني البطل من قبل قوات العدو الصهيوني الهمجي، من قتل وتنكيل وحرب على أهلنا في فلسطين الحبيبة وقصف لمباني المدنيين وتهجير لأصحاب الأرض الأصليين ومحاولة لمحو الهوية العربية الفلسطينية، ونحمل العدو الصهيوني الهمجي المغتصب المسؤولية عن كل أفعاله المشينة الملعونة وغير الأخلاقية”.

كما حمل البيان أيضا المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة قائلا “إن ما يحصل في فلسطين جراء هذه الحرب، يقف الفلسطيني وحده أمام قوات العدو الصهيوني الهمجي الغاشم”.

وجاء في البيان ايضا “يؤكد ابناء الشعب الليبي، بأنهم مع اخوانهم الأبطال الفلسطينيين، في معركتهم ضد قوات العدو الصهيوني الهمجي المغتصب لأرض فلسطين الحبيبة والغالية، ولن ننسى دماء شهدائنا الفلسطينيين والليبيين والذين ضحوا بكل غالي ونفيس من أجل فلسطين الحبيبة، وسنواصل دعمنا لأهلنا في فلسطين الحبيبة، تجاه هذا العدو الصهيوني الهمجي الغاشم”.

وأضاف “إننا في جمعية الأخوة الفلسطينية اللـــيبيـــة، ندعو كافة منظمات المجتمع المدني لاستنكار هذه الحرب الغاشمة من قبل قوات العدو الصهيوني المغتصب”.