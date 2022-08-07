الوطني للامتحانات: توزيع شفرات الاتصال على طلبة التعليم الثانوي

قامت مكاتب الامتحانات بمراقبات التربية والتعليم بالبلديات بتوزيع شفرات الاتصال على طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي على المدارس وفق أسماء الطلبة المسجلين بمنظومة المركز الوطني للامتحانات.

جاء ذلك خلال منشور للمركز على صفحته بموقع فيسبوك قال فيه : على جميع الطلبة والطالبات المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية بمختلف بأقسامها الثلاث (العلمي، والأدبي، والديني) التوجه إلى مدارسهم لاستلامها، وعلى الطلبة المقيدين بصفة قيد منازل التوجه لمكاتب الامتحانات لاستلام الشفرات الخاصة بهم.

الجدير بالذكر بأن هذه المبادرة المجانية من شركة المدار الجديد تحت حملة ” مدار المستقبل ” تأتي في إطار اتفاقية التعاون بين الوزارة والشركة وذلك لتسهيل الاتصال والتواصل بين الطلبة والوزارة لتزويد الطلبة بالبيانات والمعلومات الكافية حول مواعيد، وأماكن الامتحانات، والنتيجة النهائية