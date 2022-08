ليبيا – نقل بيان صحفي مقتضب صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال خبرًا مهمًا لشريحة من المواطنين.

البيان الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى المتابعة المباشرة للوزيرة وفاء الكيلاني لملف منحة الزوجة والبنات.

وتابع البيان: إن المرحلة الأولى من كافة بطاقات إيفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الـ18 تم شحنها بالأموال.

The post الشؤون الاجتماعية بتصريف الأعمال: كافة بطاقات “إيفاء” تم شحنها بالأموال first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية