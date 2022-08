ليبيا- التقى عميد بلدية طبرق فرج بو الخطابية برفقة عضو المجلس البلدي هاشم امصادف وفدًا من القوات المسلحة.

بيان صحفي مقتضب صدر عن المجلس البلدي طبرق طالعته صحيفة المرصد، أكد أن اللقاء شهد مناقشة عدد من الأمور الأمنية.

وأضاف البيان: إن المناقشة امتدت لتشمل دعم القوات المسلحة الدائم للبلدية في إنجاح كل الحملات الأمنية لضبط الشارع في مدينة طبرق.

The post بو الخطابية يناقش مع وفد من القوات المسلحة ضبط الشارع في مدينة طبرق first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية