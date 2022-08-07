حزب “بوسهمين”: نتابع بألم شديد العدوان على الشعب الفلسطيني

أصدر ما يعرف “حزب يا بلادي” برئاسة نوري بوسهمين، بياناً بخصوص العدوان الصهيوني على غزة، تحت عنوان “لا للإرهاب الصهيوني”، وقال إنه يتابع بألم شديد منذ يوم الجمعة الماضي، ونحن في اليوم السابع من شهر الله المحرم، العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني الأعزل وأطفاله الأبرياء ونسائه القصر وشيوخه الضعفاء، والذي يستهدف قادة المقاومة الأبطال والبنية التحتية الأساسية في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات طويلة، وفق قوله.

وتابع قائلًا: “وإذ نتابع هذا العدوان الغاشم نستغرب الصمت الرسمي العربي والدولي بما يعطي الضوء الأخضر للعدو الصهيوني كي يواصل مخططاته ضد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

واننا نؤكد إدانتنا للعدوان الصهيوني المدعوم دوليا واقليميا من قبل الإمبريالية وأنظمة العمالة والتطبيع في المنطقة كما أننا نؤكد على التالي: نجدد انحيازنا الكامل للقضية الفلسطينية ودعمنا اللا محدود للشعب الفلسطيني ومقاومته الوطنية الباسلة حتى تحرير مقدساتنا من دنس اليهود الغاصبين”.

وتابع قائلًا: “كما نجدد اعتزازنا بوحدة الشعب الفلسطيني ووحدة المقا ومة بكل أشكالها في وجه الاحتلال الصهيوني وأدواته وحلفائه، ونشيد بكل فصائل العمل الوطني الفلسطيني كي تفشل نوايا الاحتلال باختراقها وضرب وحدتها للاستفراد بها وتصفيتها في الوقت الذي يجب تعزيز وحدتها وتطويرها باعتبار ذلك أحد أهم شروط الانتصار، و ندين الصمت والتواطؤ الرسمي للدول والمؤسسات العالمية وندعو كل الأحرار في العالم لمساندة نضال الشعب الفلسطيني بكل الوسائل والأشكال الممكنة وفي مقدمتها تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال ومقاطعته وفضح جرائمه، وندعو كل أحرار العالم لمواصلة التظاهر السلمي المندد بالأعمال الإرهابية الإجرامية ضد الأبرياء العزل من الأطفال والشيوخ , لإحراج العدو الصهيو ني في كل الساحات السياسية العالمية والضغط على صانعي القرار داخل الأروقة الدولية لاتخاذ مواقف جدية لإيقاف هذا العدوان الغاشم فورا ودون أي قيد أو شرط” وفق تعبيره.