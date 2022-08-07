بن صالح: جويلي عسكري متخلف وأشد كفراً ونفاقاً من أبي جهل

وصف سليمان بن صالح محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، أسامة جويلي، بـ«عسكري متخلف»، وأنه أشد كفراً ونفاقاً من أبي جهل، وفقا لقوله.

وقال بن صالح، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من بدأ بالقتال فهو يتحمل في رقبته وزر كل ما يحدث من زهق للأرواح وسفك للدماء ودمار وخراب للمتلكات وترويع للآمنين”، بحسب تعبيره.

وأضاف “البعض يدعي أنه مسلم، ولكنه أشد كفراً ونفاقاً من أبي جهل، فهو أبعد ما يكون عن تعاليم الإسلام، ومن هذه التعاليم تحريم القتال في الأشهر الحرم”، على حد وصفه.

وتابع “لكن عسكرياً متخلفاً يضرب بهذه التعاليم عرض الحائط فيهجم في ظلام الليل ليحتل المقرات ويستولي على الأسلحة، هذا الهجوم لم يكن في تل أبيب لكنه في طرابلس”، وفقا لحديثه.

واستطرد “لم يكن على قوة صهيونية بل كان على ليبيين في معسكرهم آمنين، فيا للعجب كم في هذه الرؤوس من بؤس وكم في هذه القلوب من حقد”، بحسب قوله.