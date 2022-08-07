الدبيبة يوجه بإحالة إدارة وتشغيل مراكز غسيل الكلى إلى شركات مختصة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته بإحالة إدارة وتشغيل مراكز غسيل الكلى إلى شركات مختصة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة مع الجهات الطبية المعنية بمعالجة المشاكل التي تواجه مرضى الكلى بحسب تغريدة للدبيبة بموقع “تويتر”.

وخلص الاجتماع إلى أن أهم المشاكل التي تعانيها المراكز والشركات المتعاقدة معها هي نقص المشغلات والأدوية.

وفي سياق منفصل زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مركز مصراتة الطبي، واستمع إلى الصعوبات التي تواجهه وتعرف على احتياجاته من المستلزمات الطبية اللازمة لعمل الأقسام والوحدات، وكذلك خطة المركز في توطين العلاج بالداخل في مجال عمليات القلب المفتوح.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة أجرى أمس السبت جولة ميدانية داخل المركز، اطّلع خلالها على الأعمال المنجزة والجارية حاليا، تعرف على الجدول الزمني لاستكمال الأعمال.