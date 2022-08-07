الأرصاد تواصل تحذير الصيادين

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة اليوم تصل سرعتها إلى 25 عقدة على الساحل الممتد بين درنة وطبرق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح شمالية غربية وتكون بحرية الى شمالية شرقية على ساحل زوارة سرعتها تتراوح بين 5 و10 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 27 و29 درجة مئوية.