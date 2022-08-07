رطوبة عالية نسبيا على مناطق الساحل مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة في معدلاتها والرطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية, مع تكاثر السحب علي مناطق الساحل الشرقي واحتمال سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر.

وتكون السماء في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلي معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31-33)مْ على الساحل وما بين(35-37)مْ على الدواخل.

وفي الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر، مع ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (28-33)مْ .

وفي الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (37-41)مْ .

أما في الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(37-39)مْ.