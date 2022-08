الدبيبة يطلع على احتياجات مركز مصراتة الطبي من المستلزمات الطبية

ليبيا- تفقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مركز مصراتة الطبي لمعرفة الصعوبات التي تواجه عمله واحتياجات من المستلزمات الطبية.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى استماع الدبيبة لعرض مفصل بهذه الصعوبات والاحتياجات اللازمة لعمل الاقسام والوحدات في المركز، وخطة الأخير لتوطين العلاج في الداخل في مجال عمليات القلب المفتوح.

وبحسب البيان، اطلع الدبيبة خلال جولة ميدانية في داخل مركز مصراتة الطبي على الأعمال المنجزة والجارية حاليًا والجدول الزمني لاستكمالها، مثمنًا في ذات الوقت جهود كافة العاملين بالمركز المبذولة لتقديم خدمات صحية جيدة لسكان البلدية والبلديات المجاورة.

