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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 07 اغسطس 2022

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 07 اغسطس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى درجات الحرارة في معدلاتها والرطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية, مع تكاثر السحب علي مناطق الساحل الشرقي واحتمال سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلي معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-33)مْ على الساحل ومابين(35-37)مْ على الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر، مع ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (28-33)مْ .

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41)مْ .

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-39)مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:00)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:25).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 الليبية المدن التنبو 2022 -07 الجوية الاحد الجوية التنبوات طقسيوم الحرارة إلى ظهور طقس 32 الحرارة الحرارة الصغرى (م(یوم) المدينة الى صافية السماء ظهور 24 34 32 ا السماء 25 35 لسماء 25 24 الى صافية 36 الزنتان 25 24 25 26 35 38 26 26 25 بنغازی 30 البيضاء 23 26 28 28 38 39 39 38 38 32 22 23 طبرق طهور 38 41 38 غدامس السماء 29 38 39 السماء صافية السماء 39 28 29 38 28‏'‏

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