كيف استهل الدينار الليبي معاملات الأسبوع في السوق الرسمية؟

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار الليبي، اليوم الأحد (مستهل تعاملات الأسبوع) مقارنة بتعاملات الخميس.
واستقر سعر صرف الدولار عند المستوى الذي سجله الخميس بواقع 4.87 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وارتفع سعر اليورو إلى 4.96 دينار مقابل 4.95 دينار، بينما خسر سعر الجنيه الإسترليني 3 قروش مسجلا 4.88 دينار مقابل 5.91 دينار الخميس.
استقرار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
واستقرت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.29 دينار، و1.32 دينار، و1.54 دينار على الترتيب. ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.72 دينار.
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