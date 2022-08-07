كيف استهل الدينار الليبي معاملات الأسبوع في السوق الرسمية؟

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار الليبي، اليوم الأحد (مستهل تعاملات الأسبوع) مقارنة بتعاملات الخميس.

واستقر سعر صرف الدولار عند المستوى الذي سجله الخميس بواقع 4.87 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وارتفع سعر اليورو إلى 4.96 دينار مقابل 4.95 دينار، بينما خسر سعر الجنيه الإسترليني 3 قروش مسجلا 4.88 دينار مقابل 5.91 دينار الخميس.