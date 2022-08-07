الارصاد: رطوبة عالية… وتكاثر للسحب وامطار على هذه المنـاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 07/ 08 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن درجات الحرارة تبقى ضمن معدلاتها الفصلية.

ووفقا للتقرير تسجل درجات الحرارة على مناطق الساحل مابين ( 28 – 33 )مْ، مع رطوبة عالية نسبيًا، و تتراوح على أغلب مناطق الدواخل والجنوب ما بين ( 35 – 41 )مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتكاثر السحب من حين إلى اخر على الساحل الشرقي مع احتمال سقوط امطار خفيفة على مناطق (الجبل الأخضر)، وظهور ضباب خفيف على هذه المناطق أخر الليلة وصباح يوم الغد.

والله أعلــــــــــم.