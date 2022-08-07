شركة الكهرباء: تركيب واختبار محطة السلام جنزور

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد الانتهاء من تركيب واختبار محطة السلام جنزور 11/30 ك.ف.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن تركيب واختبار المحطة جرى تحت إشراف ومتابعة إدارة متابعة مشروعات توزيع طرابلس.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء أن المحطة ستساهم في تحسين أداء الشبكة ومعالجة الاختناقات بالمنطقة.

وفي سياق منفصل أعلنت الشركة العامة للكهرباء أيضا أن الفرق الفنية بدائرة توزيع الأصابعة أجرت عمليات الصيانة الدورية للمحولات الهوائية بمنطقة الأصابعة والتي شملت الكشف عن الزيوت والكوابل والمفاتيح والقطاعات الهوائية كما شملت استبدال الزيت والقطاعات الهوائية والمفاتيح .