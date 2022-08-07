الدبيبة يوجه باستكمال مركز الأطراف الصناعية بمصراتة

العنوان-مصراتة

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، أمس السبت، زيارة إلى المركز الوطني للأطراف الصناعية وجمعية أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف بمدينة مصراتة.

وتفقد الدبيبة مرافق المركز الوطني للأطراف الصناعية والدور الهام الذي يقوم به خدمة لهذه الشريحة .

كما استمع الدبيبة إلى ملاحظات أعضاء جمعيات ذوي الإعاقة من مصابي الحروب، ومدير عام المركز الوطني للأطراف الصناعية.

وتفقد خلال هذه الزيارة مصنع الأطراف والمباني الخدمية والفنية التابعة للمركز، وتعرف علي النواقص التي يحتاجها لافتتاحه بشكل متكامل.

وأشاد عقب الزيارة بالجهود الوطنية المبذولة لاستكمال هذه المرافق التخصصية، مؤكدا أهميتها للمدينة وكل الشباب من أنحاء الوطن، وأصدر تعليماته بإعطاء المركز الأولوية في الاستكمال والتجهيز، ومعالجة أوضاع العاملين به.