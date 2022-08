ليبيا – تابعت بلدية غريان تنفيذ مشروعها المجاني الرامي إلى تدريب ألف من الشبان والشابات الباحثين عن العمل وبالتعاون مع بعض القطاعات في البلدية.

بيان صحفي صدر عن المجلس البلدي غريان تابعته صحيفة المرصد، نقل عن الأخير تأكيده نجاح المرحلة الأولى من المشروع المتمثلة بتدريب 200 من الباحثين عن العمل، فيما تم استئناف التدريب بانطلاق الدورة التدريبية المتعلقة بمجال الكشف بالكمبيوتر عن أعطال السيارات الحديثة لـ12 متدربًا وبواقع 65 ساعة تدريبية.

وأضاف البيان: إن المشروع التدريبي مستمر وفي جميع المجالات المستهدفة وبمواد إضافية خاصة بريادة الأعمال وأسس فتح المشاريع، خاصة ما يتعلق بالشراكة مع مركز أعمال غريان للمشروعات الصغرى والمتوسطة، فيما سيتم الإعلان قريبًا عن تسجيل المزيد للانخراط في الدورات.

The post بلدية غريان تواصل تنفيذ مشروعها لتدريب ألف شاب وشابة من الباحثين عن العمل first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية