مكافحة الأمراض يوصي بإعادة فرض الإجراءات الاحترازية في طرابلس

أوصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض بإعادة فرض الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة في الأماكن العامة والتباعد الجسدي في منطقة طرابلس وذلك للوقاية من فيروس كورونا.

ودعا المركز في تقريره الأسبوعي إلى سرعة رفع سقف الاختبارات اليومية وذلك بتضمين مختلف الاختبارات التي تجري في القطاعين العام والخاص لرفع قدرة أجهزة المركز في الكشف عن الحالات.

وطالب المركز بدعم ورفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة وفريق إدارة المعلومات الخاص بالجائحة وذلك لتوفير المعلومات الوبائية بشكل يومي مستمر.

وحث المركز على إعادة تأهيل مراكز العزل في منطقة طرابلس ودعم برنامج مكافحة العدوى بها ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية بالإضافة إلى تكثيف حملات التطعيم والتوعية.