عائلة الناشطة نادين الفارسي تؤكد خطف شقيقتها ندى

أكدت عائلة الفارسي في بنغازي، خطف ابنتها ندى شقيقة المدونة، نادين الفارسي، واتهمت آمر كتيبة «طارق بن زياد»، العقيد صدام حفتر نجل المشير خليفة حفتر، بوقوفه وراء عملية الخطف.

وقالت نادين في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «شقيقتها خطفت من بيت جدها إبراهيم بوالغليظة الفارسي منذ 3 أيام ومعها طفلان، أحدهما مكين عمره 20 يومًا، مصاب بثقب في القلب، وعائشة التي لم تتجاوز عامًا ونصف العام». وأضافت: «الوضع الصحي لشقيقتي ندى سيئ جدًا»، متهمة «إبراهيم اغباش القذافي بالوقوف وراء خطف شقيقتها».

وتداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تسجيلًا مصورًا لمكالمة مرئية أجرتها ندى مع أسرتها، وقالت في التسجيل – الذي لم يبين مكان خطفها – إنها موجودة في هذا المكان على غير إرادتها بعد انقطاع التواصل معها 3 أيام.

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ماذا قال والد المخطوفة؟

من جهته، حمل والد المخطوفة، سعيد الفارسي، عددًا من الأشخاص ذكر أسماءهم، وهم يأتمرون بإمرة صدام حفتر وفق قوله، مسؤولية واقعة الخطف، موضحًا أن ابنته متزوجة منذ عامين وليس لها أي نشاط سياسي، أو على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن الدافع وراء ذلك هو «لي ذراعه»، بالنظر إلى أن ابنته «نادين ناشطة معروفة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وتحظى منشوراتها الانتقادية بكثير من المتابعين».

وناشد والد المخطوفة النائب العام والمنظمات الدولية والإعلام التحرك في هذه القضية، مشيرًا إلى عزمه التوجه إلى العاصمة طرابلس لتقديم بلاغ رسمي للنائب العام في جريمة الخطف.

المخطوفة ندى الفارسي مع زوجها وطفليها. (فيسبوك)

العقيد سعيد الفارسي والد المخطوفة في لقطة مثبتة من تسجيل مصور. (فيسبوك)