العملات الدولية تسجل تباينا أمام الدينار

العنوان-طرابلس

تباينت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار الليبي، في مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس.

وسجل سعر صرف الدولار استقرارا عند المستوى الذي سجله الخميس بواقع 4.87 دينار، بحسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 4.96 دينار مقابل 4.95 دينار، بينما خسر سعر الجنيه الإسترليني 30 درهما مسجلا 4.88 دينار مقابل 5.91 دينار الخميس.

واستقرت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.29 دينار، و1.32 دينار، و1.54 دينار على الترتيب.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.72 دينار.