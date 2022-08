مديرية أمن زليتن تداهم معمل لتصنيع الخمور في منطقة ماجر

ليبيا – واصلت مديرية أمن زليتن تنفيذ فعاليات حملتها الأمنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد، أكد توجيه إدارة المديرية تعليمات بشأن البحث والتحري وجمع المعلومات عن أماكن ترويج المخدرات وتصنيع الخمور، مشيرًا لورود تفاصيل بشأن معمل في واحدة من الاستراحات في منطقة ماجر.

وأضاف البيان: إن أعضاء قسم البحث الجنائي زليتن داهموا هذه الاستراحة وعثروا بداخلها على براميل بسعة 20 لترًا وأخرى تتسع لـ200 لتر مملوءة بالخمور، بالإضافة إلى مواد وأدوات تستخدم في تصنيعها مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وضبط وتحريز جميع المضبوطات.

