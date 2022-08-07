تيهوساي: لم يتبق لحكومة الدبيبة إلا إنشاء إدارة لـ”الكولسة” وتسمية رئيسها من الجنوب

انتقد موسى تيهوساي، الناشط السياسي، تعامل حكومة الوحدة الممنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مع أزمات الجنوب، وقال ساخرا: “لم يتبق للحكومة إلى أن تنشئ إدارة للكولسة والبؤس وتسمي رئيسها ونائبه من الجنوب”.

وقال تيهوساي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لم يتبق إلا أن تنشيء الحكومة إدارة عامة في دوان رئاسة الوزراء والحكم المحلي”.

وأضاف “سوف تعني هذه الإدارة بشؤون الكولسة واستثمار الأزمات والبؤس وتسمية رئيسها ونائبه الأول من الجنوب ممن لديهم أصهار في الحكومة أو ما شابه مع الإبقاء على شعار الجنوب “الهمهمش” لاستعطاف المواطن في الجنوب عند كل أزمة إنسانية”.