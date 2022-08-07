وزارة الداخلية: ضبط متهم بالسطو المسلح في القره بوللي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط شخص متهم بالقيام بعمليات سطو مسلح في القره بوللي.

وبينت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي أن عضو التحري بمركز شرطة الشرقية بمديرية أمن القره بوللي قدم بلاغا بخصوص تعرض عددا من المواطنين لعمليات سطو مسلح وكذلك السطو على محل تجاري بالطريق العام من قبل شخص يتعاطي المخدرات.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم التواصل مع قوة دعم مديرية أمن القره بوللي وإرسال فريق إلى مكان الواقعة والقبض على الشخص الذي قام بواقعة السطو ويدعى “ا.س.ب”، وضبط بحوزته بندقيه كلاشن كوف وبندقية صيد ومبلغ مالي وقدره 4370 دينار.

ولفتت وزارة الداخلية إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المتهم وإخطار النيابة العامة بالخصوص.