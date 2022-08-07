تراجع طفيف للدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية على نحو طفيف في مستهل تعاملات الأسبوع.

وتراجع سعر العملة الأميركية عند 5.08 دينار اليوم الأحد مقابل 5.09 أمس السبت، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

سعر صرف اليورو مقابل الدينار الليبي

وحافظ سعر صرف اليورو على مستوى 5.19 دينار، والجنيه الاسترليني عند 6.13 دينار. واستقرت كذلك الليرة التركية عند 0.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.68 دينار ليبي.

وتراجع سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 213 دينارًا مقابل 214 دينارًا أمس.

أسعار صرف الدينار الليبي في السوق الرسمية

وفي السوق الرسمية، تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة أمام الدينار الليبي، اليوم الأحد، (مستهل تعاملات الأسبوع) مقارنة بتعاملات الخميس.

واستقر سعر صرف الدولار عند المستوى الذي سجله الخميس بواقع 4.87 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وارتفع سعر اليورو إلى 4.96 دينار مقابل 4.95 دينار، بينما خسر سعر الجنيه الاسترليني 3 قروش، مسجلًا 5.88 دينار مقابل 5.91 دينار الخميس.