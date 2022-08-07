ضبط متهمين في حوادث سرقة مسجلة ضد مجهول في مسلاتة

العنوان-مسلاتة

أعلنت مديرية أمن مسلاتة ضبطها متهمين بسرقة 10 آلاف دينار من منزل، وعدد من أسطوانات غاز الطهي، كانت قد سجلت ضد مجهولين.

وأوضحت المديرية في بيان لها أنها تلقت بلاغات من بعض المواطنين بشأن بعض السرقات، مشيرة إلى تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة بن ناصر من ضبط الجناة في هذه القضايا وهما “م ر ال” و”ع م م”، ويحملان الجنسية الليبية.

وأشارت المديرية إلى التعرف على بعض المطلوبين من قبل وحدة التحري والقبض بمركز بن ناصر، لافتة أنه جارٍ البحث عليهم ليتم تقديمهم للعدالة.

ولفتت المديرية إلى أن هذه الإجراءات تمت بالتنسيق مع النيابة العامة، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقبوض عليهم.