ليكسولوجي: كندا ترفض تصدير سلع عسكرية إلى ليبيا وتركيا لهذه الأسباب

ليبيا – كشف موقع “ليكسولوجي” البريطاني المعني بالأخبار القانونية عن جانب من تفاصيل تقرير الحكومة الكندية الخاص بتصدير السلع العسكرية خلال العام 2021.

صحيفة المرصد تابعت وترجمت ما يتعلق بالشأن الليبي مما ورد في هذا التقرير الصادر في الـ31 من مايو الماضي، ليقدم نظرة عامة سنوية على صادرات السلع والتكنولوجيات العسكرية الكندية الخاضعة للرقابة وقيمتها والخاضع منها لتصاريح التصدير ووجهتها.

وأضاف التقرير: إن بعضًا من هذه الصادرات يتم رفضها في حال كونها تسهل تقويض السلام والأمن أو تنتهك القانون الدولي. مشيرًا إلى رفض 15 طلبا للحصول على تصاريح تصدير سلع أو تكنولوجيا عسكرية وإستراتيجية وذات استخدام مزدوج.

وتابع التقرير: إن طلبين تقدمت بهما تركيا تم رفضهما لمعايير تتعلق بسياسة كندا الخارجية ومثلهما إلى ليبيا التزامًا بقرارات أممية.

ترجمة المرصد – خاص

