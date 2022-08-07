صحيفة غربية: روسيا تراجعت في الاهتمام بالملف الليبي

رجحت صحيفة “مودرن دبلوماسي” تراجع روسيا في الاهتمام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبعدد من القضايا من بينها الملف الليبي، فضلًا عن عدم تمكنها من ملء الفراغ الناشئ عن تراجع دور الولايات المتحدة بالمنطقة.

وأرجعت الصحفية في تقرير لها السبب إلى رغبة موسكو في التركيز على صراعها العسكري مع أوكرانيا المندلع منذ 24 فبراير الماضي، إضافة إلى عدم قدرة الكرملين في الاستمرار بالدفاع عن مصالحها في ليبيا بالوسائل العسكرية والسياسية في حال حدوث تصعيد محتمل جديد.

كما توقعت صحيفة “مودرن دبلوماسي” حدوث تغييرات في التعاون الاقتصادي الروسي مع الدول العربية بسبب المشاكل اللوجستية والعقوبات المفروضة على موسكو من جهة وتوجيه الأخيرة اقتصادها نحو الشرق الأدنى من جهة أخرى، مما قد يكون له تأثير على التعاون الاقتصادي مع الشرق العربي.