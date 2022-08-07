مكافحة الأمراض: 94 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا بنسبة إصابة بلغت 25% من إجمالي 373 عينة جرى فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية أنه لم يتم تسجيل حالات حرجة كما لم يتم تسجيل وفيات فيما تماثلت 140 حالة للشفاء.

وأشار المركز إلى أنه جرى في طرابلس تسجيل 58 حالة وفي مصراته 12 حالة وفي زليتن والزاوية المركز 09 حالات لكل منهما وفي صبراته 06 حالات.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 505.705 حالة منها الحالات النشطة: 1.587 حالة والمتعافين: 497.685 حالة والٍوفيات: 6.433 حالة.