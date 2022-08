ذا ريبورتر: ليبيا من بين 6 دول لم تقدم الكثير لدعم ميزانية الاتحاد الإفريقي

ليبيا – أكد تقرير تحليلي نشره موقع “ذا ريبورتر” الإخباري الإثيوبي الناطق بالإنجليزية حاجة الاتحاد الإفريقي لمساهمات كافة دوله لتحقيق هدف إصلاحه.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه المتعلق بالشأن الليبي صحيفة المرصد، تطرق لفشل المنظمة الإفريقية في تحقيق أهداف السلم في القارة السمراء بعد أن ازداد عدد الانقلابات والهجمات الإرهابية والاضطرابات السياسية في عدد من الدول الأعضاء فيها.

وأضاف التقرير: إن جانبًا مهما من جوانب الفشل في إصلاح الاتحاد الإفريقي يتمثل في عدم تمكنه من وقف الاعتماد على التبرعات. مبينًا أن ليبيا من بين 6 دول لم تقدم الكثير من الأموال لدعم ميزانية الاتحاد فهي لا تمول مع كينيا وإثيوبيا سوى 3.7% من هذه الميزانية.

ترجمة المرصد – خاص

