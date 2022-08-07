ليبيا الان

مختار: أي حديث عن حكومة ثالثة لا يخرج عن كونه كلاما إعلاميًا

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ناجي مختار أن أي حديث عن حكومة ثالثة لا يخرج عن كونه كلاما إعلاميا ما لم يعقد المجلس جلسة بشأنه.

وقال مختار في تصريحات صحفية، إن المجلس لم يجتمع ولم يتخذ قرارا بخصوص ما يتداول عن تشكيل حكومة ثالثة، مبينا أن كل ما يطرح هي مجرد أفكار

ومجلس الدولة له آلية في اتخاذ القرار خاصة في المسائل المهمة والتي تمس الشأن العام بشكل مباشر. وأشار مختار إلى أن مجلس الدولة في آخر قرار له كان قد تواصل مع مجلس النواب لغرض التوافق حول قاعدة دستورية والذهاب إلى انتخابات في أقرب وقت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك