ليبيا الان

الختال: وجهنا بعدم استيراد بعض الحيوانات خوفا من جدري القرود

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد مدير عام المركز الوطني للصحة الحيوانية، زكريا الختال، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن جدري القرود يشكل قلقا عالميا، مشيرا إلى أنه يتم دراسة الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض داخل البلاد.

وقال الختال، في تصريحات له: “تدارسنا مع مركز مكافحة الأمراض، حول الإجراءات الاحترازية للوقاية من مرض جدري القرود، وقد أعطينا تعليماتنا بمنع استيراد بعض الحيوانات البرية”.

وأضاف “أوصينا بواخر نقل المواشي بإجراء عمليات تعقيم دورية، ونجهز لإطلاق حملة توعوية كاملة للتعريف بالمرض وطرق الوقاية منه، وقد اتفقنا مع مركز مكافحة الأمراض على رفع جاهزية المعامل بالمركزين وفقا لمفهوم الصحة الواحدة”.

الوسوم

الصحة العالمية المركز الوطني للصحة الحيوانية جدري القرود ليبيا مكافحة الأمراض

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك