الختال: وجهنا بعدم استيراد بعض الحيوانات خوفا من جدري القرود

أكد مدير عام المركز الوطني للصحة الحيوانية، زكريا الختال، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن جدري القرود يشكل قلقا عالميا، مشيرا إلى أنه يتم دراسة الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض داخل البلاد.

وقال الختال، في تصريحات له: “تدارسنا مع مركز مكافحة الأمراض، حول الإجراءات الاحترازية للوقاية من مرض جدري القرود، وقد أعطينا تعليماتنا بمنع استيراد بعض الحيوانات البرية”.

وأضاف “أوصينا بواخر نقل المواشي بإجراء عمليات تعقيم دورية، ونجهز لإطلاق حملة توعوية كاملة للتعريف بالمرض وطرق الوقاية منه، وقد اتفقنا مع مركز مكافحة الأمراض على رفع جاهزية المعامل بالمركزين وفقا لمفهوم الصحة الواحدة”.