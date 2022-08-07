توحيد المؤسسة العسكرية على مائدة الرئاسي والحكومة

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبا المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني بصفتهم القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الأحد، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة فريق أول ركن، محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وآمري المناطق العسكرية، ومكافحة الأرهاب، وجهاز الحرس الرئاسي، والاستخبارات، والشرطة العسكرية، ورئيس هيئة العمليات.

وبحث اللقاء، آخر المستجدات العسكرية ومسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعيداً عن كل التجاذبات السياسية، ومتابعة استمرار وقف إطلاق النار، والتأكيد على عدم تعريض حياة المدنيين للخطر، والمحافظة على الاستقرار الأمني.