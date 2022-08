الجارح: عقيلة صالح يبحث عن دعم أنقرة لحكومة باشاآغا

ليبيا- تابع تقريران تحليليان نشرهما موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي ونظيره “عرب نيوز” الدولي التقارب التركي مع الجهات السياسية الفاعلة في شرق ليبيا.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمت أبرز ما ورد فيهما من مضامين صحيفة المرصد، تحدثا عن اللقاء الأخير بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بعد سنوات من العداء، مشيرين إلى أن هذا التطور المهم ساهم في إعادة تشكيل سياسة أنقرة تجاه ليبيا.

وأضاف التقريران: إن المستشار صالح باحث عن دعم تركي لحكومة الاستقرار المعينة من قبل مجلس النواب برئاسة فتحي باشاآغا، في وقت تأمل فيه أنقرة إقناع المجلس بالمصادقة على اتفاقيتين مرفوضتين أبرمهما رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج لنشر قوات التركية وتحديد الحدود البحرية.

وتابع التقريران: إن التغييرات على الأرض الليبية أجبرت تركيا على تعديل مواقفها من شرق ليبيا، فهي لا تستطيع الإبقاء على العداء معه. موضحين أن التقارب الحالي لا يعني بالضرورة تراجع أنقرة عن دعم رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة.

ونقل التقريران عن الكاتب والباحث محمد الجارح قوله: “أبلغني مساعدو المستشار صالح أن مهمته في أنقرة كانت واضحة للغاية، وهي إقناع تركيا بدعم باشاآغا والاعتراف بحكومته، وإذا لم يتم إحراز تقدم في هذا الهدف فلن يكون هناك تقدم في أي ملف آخر بما في ذلك المسار الدستوري أو الانتخابات”.

وتابع الجارح قائلًا: “في حين أن احتمال تخلي أنقرة عن الدبيبة غير واقعي في الوقت الحالي، إلا أن الاستمرار بالاعتراف به ودعمه إلى حد ما يمثل ورقة تفاوض ومساومة فهز في وضعه الحالي لا يمكن أن يقدم الكثير لتركيا، لا سيما ما يتعلق باهتمامها الكبير بتطبيع العلاقات مع شرق ليبيا”.

وأضاف الجارح بالقول: “باشاآغا في وضع أفضل لتقديم الانفتاح لتركيا مع شرق ليبيا ونجاح المستشار صالح سيعتمد على ما يمكن أن يقدمه للأتراك بما في ذلك تطبيع العلاقات وإمكانية الحصول على ضمانات بشأن احترام الاتفاقيتين البحرية والأمنية”.

ووفقًا للتقريرين تحاول تركيا اتباع إستراتيجية جديدة من خلال مشاركتها السياسية والعسكرية والاقتصادية في ليبيا مؤكدان إن استمرار الوضع الهش في البلاد بسبب العديد من التحديات والمخاطر المحتملة التي تواجهها يجعل الأتراك بحاجة إلى دعم إقليمي أوسع من أجل النجاح في مهمتهم.

ورجح التقريران تحقق تعاون إقليمي أوسع بالنسبة لتركيا في ليبيا بعد تصالح الأتراك مع خصومهم الإقليميين، وإن لم يثمر ذلك حتى الآن عن تسوية سياسية في البلاد، مبينين أن أنقرة باحثة عن تحقيق هدفها على الأراضي الليبية المتمثل في ضمان مكاسبها في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

ترجمة المرصد – خاص

The post الجارح: عقيلة صالح يبحث عن دعم أنقرة لحكومة باشاآغا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية