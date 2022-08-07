الدبيبة يعيد تشكيل لجنة التعويضات عن العقارات الخاضعة لقانون 4 لسنة 1978

قرر رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، إعادة تشكيل لجنة التعويضات عن العقارات الخاضعة لقانون 4 لسنة 1978.

ونص القرار الذي صدر بتاريخ 26 يوليو الماضي، ولم يتم الكشف عنه إلا مؤخرا، على: “إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد واستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978”.

كما تضمن القرار تعيين مفتاح صالح عون، رئيسا للجنة التعويضات.

واشتمل القرار على صرف مكافأة مالية لرئيس اللجنة وأعضائها قدرها 1500 دينار شهريا.